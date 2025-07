West Nile l’entomologo | Con il caldo estremo zanzare più letali

Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali”

In questa notizia si parla di: west - nile - entomologo - caldo

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. È la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

Da Dengue a West Nile, arbovirus minaccia per l'Italia: l'allarme - Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - L'arrivo delle alte temperature "è il preludio alla diffusione delle zanzare le cui punture, al di là del semplice fastidio pruriginoso, rischiano di trasmettere delle infezioni, le cosiddette arbovirosi, come ad esempio Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, infezi

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali”; West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli; Allarme zanzare in Italia per i rischi West Nile e Dengue, ma non solo: l'intervista a Claudio Venturelli.

West Nile, l’allerta del ministero: «Mobilitati i medici di famiglia» - Per combattere il focolaio in provincia di Latina di West Nile, l’arbovirosi trasmessa dalle zanzare, cominciano le operazioni di disinfestazione. Riporta ilmessaggero.it

West Nile, casi in aumento in Italia: la mappa dei contagi. Bassetti: «Non esiste una cura, ecco chi è a rischio» - Solo nel Lazio sono arrivati a 7, quando invece (in base all'ultimo rilevamento di pochi giorni fa) erano solo due. Lo riporta ilmessaggero.it