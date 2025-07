West Nile | come riconoscere la zanzara cosa sapere sulla puntura e i 5 sintomi Pregliasco | Virus può durare settimane

Il virus West Nile si allarga. Se prima circolavava in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e, in misura minore, in Piemonte ora è arrivato in Sicilia, Sardegna, Toscana, Campania e anche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - West Nile: come riconoscere la zanzara, cosa sapere sulla puntura e i 5 sintomi. Pregliasco: «Virus può durare settimane»

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

I casi del virus West Nile aumentano in Italia. Solo nel Lazio sono arrivati a 7, quando invece (in base all'ultimo rilevamento di pochi giorni fa) erano solo due. A certificarlo il ministero della Salute. La paura cresce dopo la morte di una donna (senza patologie c

West Nile, è allarme nel Lazio: un paziente in terapia intensiva. Ecco come riconoscere i sintomi - C'è un paziente ricoverato in terapia intensiva con diagnosi confermata di West Nile virus all’ospedale di Latina. Come scrive msn.com

