Vigevano tutti rinviati a giudizio Alla sbarra il sindaco Ceffa e l’ex parlamentare europeo Ciocca

Vigevano (Pavia), 22 luglio 2025 - Tutti rinviati a giudizio. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha deciso così ieri mattina in ordine alle accuse di corruzione formulate nei confronti del sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, dell’e x consigliere comunale di maggioranza Roberta Giacomett i e degli ex dirigenti e manager di Asm Vigevano Alessandro Gabbi e Matteo Ciceri.  Il gup ha poi accolto la richiesta di patteggiamento a una pena di un anno e 10 mesi di reclusione nei confronti dell’ ex amministratore unico di Asm Vigevano, Veronica Passarella. Per il filone parallelo di istigazione alla corruzione sono stati rinviati a giudizio l’ex europarlamentare leghista Angelo Ciocc a e l’imprenditore vigevanese Alberto Righini mentre la compagna di quest’ultimo, Alice Andrighetti, ha scelto il rito abbreviato ed è stata condannata a un anno di pena, la metĂ di quello che aveva chiesto il pm Chiara Giuiusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

