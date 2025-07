VIDEO | Le immagini dell' incendio al bus Atac nella zona di Corso Francia

Un autobus Atac è andato a fuoco nella giornata di oggi a Roma. Mentre rientrava in rimessa fuori servizio, quindi senza passeggeri a bordo, all'altezza di Corso Francia su un bus si è sviluppato un incendio. La vettura, un Citelis da 12 metri, era in servizio dal 2013.Qui la notizia completa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

