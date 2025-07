Vertice a tre con Putin Xi e Trump | cosa c' è dietro l' ipotesi russa sull' Ucraina

Il destino dellì'Ucraina, e forse del mondo, potrebbe essere deciso a settembre a Pechino? La suggestione di una nuova Yalta in salsa cinese emerge dai commenti sollevati nella Federazione russa dopo l'annuncio a sorpresa di Dimitry Peskov. Ieri infatti il portavoce del Cremlino ha dichiarato che sono in corso i preparativi per un viaggio nella capitale cinese tra due mesi, in occasione dell'80esimo anniversario della vittoria sul Giappone nella Seconda guerra mondiale. Poi la precisazione: un incontro nella capitale cinese tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Donald Trump, ha aggiunto Peskov, potrebbe avere luogo se il capo della Casa Bianca " deciderĂ di venire " ed è " effettivamente nell'agenda " del leader della Federazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vertice a tre con Putin, Xi e Trump: cosa c'è dietro l'ipotesi russa sull'Ucraina

In questa notizia si parla di: russa - putin - ucraina - vertice

Istanbul, Putin non sarà presente ai negoziati: Medinsky guiderà delegazione russa - Vladimir Putin non prenderà parte ai negoziati con l’Ucraina a Istanbul, in Turchia. A confermarlo è il Cremlino stesso, che ha annunciato che a guidare le delegazione russa sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente.

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderĂ cosa fare dopo l'incontro con Erdogan - Per gli Usa ci saranno gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio.

Ucraina, Putin non andrà in Turchia: Medinsky capo delegazione russa - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha stabilito la composizione della delegazione che rappresenterà Mosca nei colloqui con l’ Ucraina a Istanbul.

"Il vertice della Nato all'Aja si apre con un cortocircuito fra gli alleati. Gli europei vogliono la condanna di Putin sull'Ucraina e gli Stati Uniti rifiutano di firmare questo testo. Questo è un cortocircuito che nasce in Medio Oriente". Il commento di Maurizio Molinari Vai su Facebook

Vertice a tre con Putin, Xi e Trump: cosa c'è dietro l'ipotesi russa sull'Ucraina; Guerra Ucraina Russia, premier Belgio: Zelensky non era a tavolo Nato all'Aja; Gli USA aiuteranno Zelensky nella difesa aerea. Vertice tra i «Volenterosi» il 10 Luglio.

Ancora bombe sull'Ucraina, voci di possibili negoziati. Spiraglio per un vertice Putin-Trump in Cina a settembre - Kiev e diverse altre regioni ucraine sono state bersagliate da un nuovo massiccio attacco di droni e missili russi, compresi gli ipersonici Kinzhal, con un bilancio di due morti e 15 feriti, secondo V ... Si legge su msn.com

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: colloqui con Mosca domani. Attacco a Sumy e Odessa. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: colloqui con Mosca domani. Lo riporta tg24.sky.it