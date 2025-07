Verso un nuovo sistema di trasporto pubblico nell’area ex Alfa Romeo | sei proposte allo studio decisione in autunno

È partito ufficialmente il percorso per riorganizzare il trasporto pubblico locale nell’area ex Fiat-Alfa Romeo, che coinvolge i Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese. Trasporto pubblico tra Arese, Lainate e Garbagnate Milanese, incontro a Palazzo Isimbardi  Si è tenuta a Palazzo Isimbardi la prima riunione del tavolo tecnico che ha messo sul tavolo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: trasporto - pubblico - area - alfa

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale - La Giunta della Regione Lombardia ha approvato oggi la delibera che definisce la distribuzione delle risorse destinate alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per le annualità 2025-2027, introducendo nuovi criteri di riparto che sostituiranno quelli stabiliti dalla precedente delibera.

Passa il Giro d'Italia: come cambiano le linee del trasporto pubblico - Autolinee Toscane informa che martedì 20 maggio dalle 8 alle 18:30 il servizio bus nel bacino di Pisa subirà modifiche.

Prossima fermata innovazione: i giovani ripensano il trasporto pubblico locale - Display intelligenti, creatività e protagonismo giovanile salgono a bordo del futuro della mobilità urbana.

#OndaVerde Obiettivo del nuovo osservatorio SUNRISE rendere il trasporto su strada più sostenibile e fornire analisi e indicazioni a supporto del processo di decarbonizzazione in Europa. Approfondisci la notizia, sfoglia la rivista online o scaricala gratuitame Vai su Facebook

CS: Riassetto del TPL dell’area ex Fiat - Alfa Romeo: prima riunione del Tavolo tecnico a Palazzo Isimbardi.; Ex Alfa Romeo di Arese, cambia il progetto di trasporto pubblico: addio alla metrotranvia tra Lainate e Rho Fiera; Arese, sos trasporto pubblico. La metrotranvia non si farà : costa troppo, non ci sono soldi.

Tagli al trasporto pubblico, aree periferiche a rischio: "Scelta fatta ... - Montecatini, 29 febbraio 2023 – Il servizio di trasporto pubblico su gomma andrà verso una rimodulazione (al ribasso) nel corso del 2023 per quanto riguarda il trasporto extraurbano. Come scrive lanazione.it

Potenziato il trasporto pubblico nell'area nord dell'Astigiano - Potenziato il trasporto pubblico nell'area nord dell'Astigiano In via sperimentale fino a fine anno, fermo ad agosto ASTI , 08 marzo 2024, 14:30 ... Segnala ansa.it