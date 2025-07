Presentazione in anteprima internazionale    Venezia’82 – Venice Production Bridge “La luce nella crepa”, un cortometraggio di Anselma Dell’Olio dedicato ai caregiver Mercoledì 3 settembre, nell’ambito della 82 a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia al Venice Production Bridge, verrĂ presentato “La luce nella crepa”,  un cortometraggio liberamente ispirato a una storia vera per accendere una luce sulla figura del caregiver familiare, troppo spesso invisibile. Il corto è promosso da Salute Donna ODV, con il contributo non condizionante di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, in collaborazione con le Terme di Sirmione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Venezia’82 – “La luce nella crepa”, un cortometraggio di Anselma Dell’Olio dedicato ai caregiver con Chiara Caselli e Valeria Milillo