Venezia | Sorrentino Rosi e altri tre italiani in concorso

AGI - Sono 'La Grazia' di Paolo Sorrentino con Toni Servillo (film di apertura), 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, ' Duse' di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, 'Un film fatto per bene' di Franco Maresco e il documentario su Napoli 'Sotto le nuvole' di Gianfranco Rosi i cinque film italiani tra i 21 in concorso all'82esima. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica in programma al Lido di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre annunciati dal direttore artistico Alberto Barbera alla presentazione del programma della Mostra. In chiave italiana spiccano anche, presentate fuori concorso nella categoria Fiction, le pellicole 'After the Hunt - Dopo la caccia' di Luca Guadagnino con Julia Roberts, 'Il Maestro' di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e 'L'isola di Andrea' di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni, 'La valle dei sorrisi' di Paolo Strippoli con Michele Riondino (il film passerĂ alla Mostra a mezzanotte) e ' Orfeo' di Virgilio Villoresi (opera prima autoprodotta e autofinanziata, secondo film italiano di mezzanotte) con Vinicio Marchioni. 🔗 Leggi su Agi.it

