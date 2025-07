Venezia 82 | in concorso 5 italiani del Toro Jarmusch Lanthimos Ozon fuori Guadagnino Van Sant Bellocchio Sollima

Presentati i film della Mostra del Cinema di Venezia 2025: in Concorso 5 italiani da Paolo Sorrentino a Gianfranco Rosi, e poi del Toro, Jarmusch, Lanthimos, Ozon, la Bigelow; fuori Concorso spazio a Luca Guadagnino, Van Sant, e le serie di Bellocchio e Sollima. La presentazione del direttore Alberto Barbera. « Il cinema è fatto della stessa materia dei sogni, e non di rado assume la forma degli incubi che ci circondano ». Con queste parole Alberto Barbera ha aperto la presentazione della 82ª Mostra del Cinema di Venezia, richiamandosi alle citazioni di Rivette e Borges che hanno segnato il suo intervento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Venezia 82: in concorso 5 italiani, del Toro, Jarmusch, Lanthimos, Ozon, fuori Guadagnino, Van Sant, Bellocchio, Sollima

In questa notizia si parla di: venezia - concorso - italiani - toro

Venezia 82: svelate le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni - Venezia 82: svelate le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni È stata svelata la giuria internazionale completa per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 82.

La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 - La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 La Grazia di Paolo Sorrentino, una storia d’amore che vede nuovamente il regista dirigere Toni Servillo, è stato scelto come film d’apertura della prossima Mostra del Cinema di Venezia.

Venezia 82: svelata le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni - Venezia 82: svelata le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni È stata svelata la giuria internazionale completa per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 82.

Lo riconoscete? L'ex Juve che il Toro sta cercando e che ha distrutto Guardiola in Champions Vai su Facebook

Del Toro, Jarmusch, Bigelow, Lanthimos in concorso a Venezia; Venezia 82, in concorso 5 italiani, Bigelow, Del Toro, Jarmush; Frankenstein, The Smashing Machine e Il Mostro a Venezia 2025: 5 i film italiani in concorso.

Venezia 82, in concorso 5 italiani, Bigelow, Del Toro, Jarmush - Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 27 agosto al 6 settembre. Secondo askanews.it

Cinema: Cinque film italiani in concorso alla Mostra di Venezia - Sono cinque i film italiani in concorso all'82/a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Da ansa.it