Sorrentino, Guadagnino, Bigelow, Lanthimos, Jarmusch, Del Toro, Van Sant, Jude Law che interpreta Putin e Julia Roberts al suo primo red carpet. Alberto Barbera spara bello alto. All’ 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (27 agosto-6 settembre 2025) sbarca, anzi sbarcherĂ , mezza Hollywood e una caterva (20) di titoli a produzione italiana. BisognerĂ allargare il Lido e allungare le giornate a 30 ore. Il direttore mette le mani avanti: “in media i film di quest’anno durano sulle due ore e mezza, è preoccupante”. Insomma, poca sintesi e uno sbrodolo di fotogrammi (c’è il Director’s diary di Sokurov che dura piĂą di 5 ore!). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezia 82 con Italia (cinque film in concorso) e Hollywood a go go. Julia Roberts star sul red carpet e arriva anche Vladimir Putin (non quello vero)

Julia Roberts per la prima volta a Venezia con After the hunt - Si annuncia già una regina fra i divi alla 82/a Mostra del cinema di Venezia:è Julia Roberts, che per la prima volta arriva al lido, come protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, After the hunt ... Scrive ansa.it

Mostra Venezia, 5 film italiani in concorso. Per Julia Roberts il primo red carpet - Le pellicole italiane in concorso all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, pronte a contendersi l'ambito Leone d'oro al Miglior film, sono 'La Grazia' di Paolo Sorrentino, 'Elisa - Secondo msn.com