Vendeva rose alle coppiette per strada multato per 5 mila euro La stangata al venditore indiano nel paesino veneto | per Rosario parte la colletta

Un venditore ambulante di origine indiana, di quelli che si aggirano per i locali e vendono fiori ai clienti, si è visto comminare una maxi-multa da 5 mila euro dalla Polizia locale in una piccola cittadina del Veneto, Mogliano, al confine tra le province di Treviso e Venezia. «Rosario», come lo conoscono in tanti nella zona, stava prendendo uno dei fiori dal suo mazzo per darlo ad una coppia davanti alla caffetteria Goppion in via Don Bosco, quando si è avvicinata una pattuglia della municipale. Secondo quanto riferito dal vicesindaco leghista Leonardo Muraro al Gazzettino, l’uomo non era in possesso di alcuna certificazione fiscale: «Può dispiacere per la persona – ha dichiarato – ma la legalitĂ va rispettata. 🔗 Leggi su Open.online

