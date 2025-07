Vacanze il trend dell' estate 2025 in Toscana | il campeggio si fa in camper a noleggio

L’estate 2025 consolida la crescita del turismo all’aria aperta, con una tendenza in evoluzione: aumentano i viaggiatori che utilizzano camper a noleggio per soggiorni brevi nei campeggi, al posto dei tradizionali bungalow. È quanto emerge da un’analisi condotta da Caravanbacci, attivo da oltre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Palinsesti Rai estate 2025, cosa vedremo nel daytime, da Camper in viaggio a Estate in diretta - Aperti per ferie recita lo slogan della Rai per quest’estate. “Bisogna garantire una produzione originale tutti i giorni dell’anno” assicura Angelo Mellone, il direttore dell’ Intrattenimento Day Time dell’emittente nazionale.

Vacanze in camper: è boom nell’estate 2020 - Donna Moderna - E 1,2 milioni di camperisti viaggeranno sulle nostre strade quest’estate. Da donnamoderna.com