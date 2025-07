Uomini e Donne Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto | la verità sulle chat mai mostrate

Brando Ephrikian rompe il silenzio e lo fa con parole decise. Dopo giorni di frecciatine social, velate accuse e allusioni a chat compromettenti da parte della sua ex, Raffaella Scuotto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di chiarire la sua posizione, smentendo ogni coinvolgimento e criticando duramente l’esposizione mediatica della rottura. Il pubblico, ancora diviso, si chiede cosa ci sia davvero dietro questa separazione tanto seguita quanto confusa. Uomini e Donne news: la replica di Brando Ephrikian. “ Non so nulla in merito alle chat di cui Raffaella ha parlato ”, ha dichiarato Brando Ephrikian in esclusiva, rispondendo così alle voci che lo vedrebbero protagonista di presunti messaggi compromettenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la veritĂ sulle chat mai mostrate

