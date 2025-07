UniCredit ritira l’Ops su Banco Bpm

Milano, 22 lug. (askanews) – Il cda di UniCredit annuncia il ritiro dell’offerta per Banco Bpm, “in quanto la condizione relativa all’autorizzazione Golden Power non è soddisfatta”. Lo comunica una nota della banca guidata da Andrea Orcel. “Il processo di offerta è stato influenzato dalla clausola di Golden Power, insistentemente invocata dai vertici di Bpm, che ha impedito a UniCredit di dialogare con gli azionisti di Bpm nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito”, si legge. “I vertici di Bpm hanno dunque privato i propri azionisti del dialogo che normalmente avviene durante un periodo di offerta per comprendere il valore creato dalla combinazione e determinare le condizioni che sarebbero state accettabili per andare avanti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: unicredit - banco - ritira - offerta

Banco Bpm, stoccata di Castagna a UniCredit sul futuro dell’Ops - “Ci sembra il caso che dicano se l’offerta va avanti o se l’offerta si ferma”. E’ l’invito rivolto a UniCredit dall’a.

UniCredit-Banco Bpm, tensione tra Roma e Bruxelles - “Bruxelles ha delle competenze in materia bancaria di concorrenza. Sulla sicurezza nazionale decide lo Stato italiano e non l’Europa fino a questo momento”.

Ops Banco Bpm, Bloomberg: «Palazzo Chigi non farà sconti a Unicredit» - Secondo quanto riportato da Bloomberg, il governo non ha alcuna intenzione di agevolare l’ Ops di Unicredit sul Banco Bpm.

Unicredit ritira l’offerta su Banco Bpm: “Condizione relativa al Golden power non soddisfatta” Vai su X

Scatto di Banco Bpm e Unicredit a Piazza Affari, con l'istituto di Piazza Meda che avanza del 4,3% a 10,55 euro e quello guidato da Andrea Orcel che sale dell'2,48% a 58,78 euro. A spingere ai titoli nei giorni caldi del risiko bancario, le indiscrezioni di Bloomb Vai su Facebook

BancoBpm, UniCredit ritira l’offerta; Unicredit ritira l'offerta su Banco Bpm; Unicredit ritira a sorpresa l’ops su Banco Bpm.

Unicredit ritira l'offerta su Banco Bpm: "Incertezza su golden power non aiuta" - "La mia responsabilità principale è di agire nel migliore interesse di UniCredit e dei nostri azionisti. Scrive tg24.sky.it

Unicredit ritira l'offerta su Banco Bpm: "Incertezze sul golden power" - Unicredit ritira la sua offerta per Banco Bpm, in quanto la condizione relativa all'autorizzazione golden power non è soddisfatta. Segnala adnkronos.com