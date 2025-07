Unicredit ritira l' Ops su Banco BPM Orcel | Incertezza su golden power impedisce dialogo con azionisti piazza Meda in calo del 3,26%

Andrea Orcel, CEO di Unicredit, ha espresso la sua posizione: "La mia responsabilitĂ principale è agire nel migliore interesse di Unicredit e dei nostri azionisti. L’incertezza sulle regole del golden power non giova a nessuno. Perciò abbiamo ritirato l’offerta" Alla vigilia della scadenza de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Unicredit ritira l'Ops su Banco BPM, Orcel: “Incertezza su golden power impedisce dialogo con azionisti”, piazza Meda in calo del 3,26%

Unicredit, Orcel: "BancoBpm ha distrutto valore, premio del 40-50%; su Commerzbank possiamo aspettare fino al 2027 " - Andrea Orcel, CEO di UniCredit, conferma cautela su fusioni: "Poche banche possono distribuire valore come noi stand alone, su Bpm offerta sospesa per incertezze; su Commerzbank valuteremo gli scambi con il nuovo governo tedesco, la disponibilitĂ del management a collaborare e i risultati" An

Unicredit, Orcel: “Primo trimestre 2025 da record”. Trattative per BPM e Commerz proseguono - Il ceo di Unicredit Andrea Orcel ha parlato durante la presentazione dei risultati del primo trimestre 2025.

Unicredit, trimestre record. Orcel: “Fiduciosi di aumentare guidance 2025” - Unicredit consegue ancora una volta risultati eccellenti con il miglior trimestre di crescita redditizia, caratterizzato da un utile netto record, un elevato rendimento sul patrimonio netto tangibile ( RoTE), e un capitale in crescita.

GOLDEN POWER, I DUBBI DELLA UE SUL CASO UNICREDIT (Corriere della Sera, Daniela Polizzi e Andrea Rinaldi, 15 luglio 2025) Punti chiave: - La Commissione UE ha sollevato dubbi sul golden power applicato dal governo italiano all’OPA di UniCredit Vai su X

