Unicredit ritira l’offerta su Banco Bpm l’accusa sul Golden Power voluto dal governo | Troppa incertezza che non giova a nessuno

Il consiglio di Amministrazione di UniCredit annuncia il ritiro dell’offerta per Banco Bpm, in quanto la condizione relativa all’autorizzazione Golden Power non è soddisfatta. Lo si legge in una nota. GiĂ nella giornata di oggi, martedì 22 luglio, la Consob aveva sospeso per 30 giorni l’Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Il termine dell’offerta sarebbe scaduto domani. La Consob ha deciso per la sospensione di 30 giorni dell’ops di Unicredit su Banco Bpm perchĂ©, considerato la «sentenza del Tar e la valutazione espressa dalla Commissione Ue», la «situazione di incertezza creatasi non consente ai destinatari, allo stato di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta» come si legge nella delibera della Consob. 🔗 Leggi su Open.online

