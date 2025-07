Unicredit perché ritiriamo l' Ops su Banco Bpm Risiko banche l' ultimo colpo di scena

E' un vero colpo di scena quello arrivato nel risiko italiano. Unicredit ha ritirato a sorpresa l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm lanciata otto mesi fa, nonostante la sospensione decisa dalla Consob per altri 30 giorni. Un ritiro dalla scalata a Piazza Meda, quello di Unicredit, che arriva dopo mesi di annunci, repliche, carte bollate, che hanno coinvolto finanza, politica, Ue, authority ai diversi livelli. Piazza Gae Aulenti e i suoi vertici hanno argomentato, in una nota diffusa dopo il cda, le ragioni della scelta. "Il consiglio di amministrazione di Unicredit annuncia il ritiro dell'offerta per Banco Bpm, in quanto la condizione relativa all’autorizzazione golden power non è soddisfatta" è l'incipit del comunicato del gruppo guidato dal ceo Andrea Orcel. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Unicredit, "perchĂ© ritiriamo l'Ops su Banco Bpm". Risiko banche, l'ultimo colpo di scena

Banco Bpm, stoccata di Castagna a UniCredit sul futuro dell'Ops - "Ci sembra il caso che dicano se l'offerta va avanti o se l'offerta si ferma". E' l'invito rivolto a UniCredit dall'a.

UniCredit-Banco Bpm, tensione tra Roma e Bruxelles - "Bruxelles ha delle competenze in materia bancaria di concorrenza. Sulla sicurezza nazionale decide lo Stato italiano e non l'Europa fino a questo momento".

Ops Banco Bpm, Bloomberg: «Palazzo Chigi non farà sconti a Unicredit» - Secondo quanto riportato da Bloomberg, il governo non ha alcuna intenzione di agevolare l' Ops di Unicredit sul Banco Bpm.

Consob proroga di un mese l'offerta di Unicredit su Banco Bpm. Colpo di scena nel risiko bancario. Ora il governo è costretto a rivedere il golden power dopo la sentenza del Tar.

Crédit Agricole chiede a Bce di potere salire oltre il 20% nel Banco Bpm; Banco Bpm: il Tar accoglie la richiesta di Unicredit sulla sospensione dell'OPS; Unicredit-Bpm, Orcel a Roma per trattare. La carta Generali e il possibile nuovo colpo di scena.

Consob proroga ancora l'offerta di Unicredit su Banco Bpm - Colpo di scena nel risiko bancario: l'autorità di vigilanza è pronta a concedere altri 30 giorni a Orcel.

Unicredit ritira l'OPS per Banco BPM: il Golden Power frena il risiko bancario - La sospensione dell'OPS per 30 giorni, decisa dalla Consob, non è stata sufficiente a chiarire il quadro.