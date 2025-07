Una nuova tegola si abbatte sul Pd: l’europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci, è indagato. L’avviso di garanzia, di cui ha dato lui stesso notizia, riguarda la cosiddetta “affidopoli” al centro di un’inchiesta che investe il periodo in cui Ricci era sindaco di Pesaro. La tegola, prima giudiziaria, però, è politica. L’annuncio di Matteo Ricci: «Sono indagato». «Sorprendentemente questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia sulla vicenda annosa degli affidi dei murales che è ormai sulla stampa da un anno. Sono sorpreso perchĂ© io in vita mia, in 15 anni d’amministrazione, non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici, mi sono fidato ciecamente dei miei dirigenti e dei miei collaboratori come in queste in caso», ha detto Matteo Ricci, nel video sui social con cui ha reso noto di essere indagato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un’altra tegola per il Pd: Ricci indagato per la “affidopoli” di Pesaro. E Conte lancia subito l’Opa sulle Marche