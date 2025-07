Lajatico, 22 luglio 2025 – Uno spettacolo meraviglioso. È la magia del ventennale del Teatro del Silenzio, una lunga avventura portata avanti da Andrea Bocelli per trasformare le colline della Valdera in un palcoscenico naturale d’incanto. La prima serata, quella di oggi 22 luglio, non poteva che regalare emozioni indimenticabili, avvolte da un’atmosfera sospesa tra sogno e realtĂ . Sotto gli occhi del monumentale Tindaro screpolato, il volto dell’arte di Igor Mitoraj, posizionato al centro della scena. Sul palco il maestro Andrea Bocelli, che davanti a migliaia di spettatori, ha aperto la serata accompagnato da ospiti di livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Š Lanazione.it - Una serata magica: Teatro del Silenzio, Bocelli incanta. Migliaia di spettatori, show sotto le stelle