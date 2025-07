Una scorpacciata di libri per l’estate piacentina | al Parco della Pace torna All You Can Read

"All You Can Read" torna a Piacenza, dopo il successo dell’edizione invernale, venerdì 25 luglio al Parco della Pace a partire dalle ore 18. L’evento si svolge in una nuova location per una versione estiva tutta da scoprire. «Lo spazio prescelto è il Parco della Pace in Strada della Raffalda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: parco - pace - torna - read

Un giovane ulivo nel parco Rossani: i sindaci di Bari e Beit Jala piantano il 'simbolo di pace' - Il capoluogo pugliese e la città palestinese sono gemellate dall’8 maggio del 2023 nel solco della comune devozione a San Nicola.

Musica, balli e bandiere nel flash mob per la pace al Parco Matteotti - Musica, balli e bandiere della pace per una serata immersi nel verde e nella fratellanza. In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e per celebrare la ricorrenza della fine della prima Guerra mondiale, al Parco Matteotti la cittadinanza di Cusano Milanino ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro.

Sabato 7 e domenica 8 giugno al Parco Sempione e all’Arco della Pace PARTY LIKE A DEEJAY 2025 la grande festa di Radio Deejay - Sabato 7 e domenica 8 giugno  torna PARTY LIKE A DEEJAY, la straordinaria festa firmata Radio Deejay  che per due giorni animerà l’intero Parco Sempione  e l’ Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e  intrattenimento per un appuntamento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano.

Oggi in edicola (e al bar!) Libertà parla anche di noi! Gustavo Rocella, che ringraziamo, ha scritto un bell'articolo dove si parla di All You Can Read in arrivo al Parco della Pace, venerdì 25 luglio dalle 18 alle 21, ma anche di quello che succederà nei prossimi Vai su Facebook

Oggi alla Festa de L’Unità di Settimo Torinese. Per la pace. Vai su X

Una scorpacciata di libri per l’estate piacentina: al Parco della Pace torna All You Can Read; “All you can read”, venerdì al Parco della Pace l’evento per tutti gli affamati di libri; “10, 100, 1000 piazze per la pace”, la manifestazione promossa dalle donne al Parco Campi Diomedei.

Una scorpacciata di libri per l’estate piacentina: al Parco della Pace torna "All You Can Read" - "All You Can Read" torna a Piacenza, dopo il successo dell’edizione invernale, venerdì 25 luglio al Parco della Pace a partire dalle ore 18. Segnala ilpiacenza.it

“All you can read”, venerdì al Parco della Pace l’evento per tutti gli affamati di libri - Dopo il successo dello scorso inverno, torna a Piacenza "All you can read", l'evento dedicato alla promozione della lettura e della cultura del riuso. piacenzasera.it scrive