Un volontario di Mediterranea | Le mie notti in Stazione centrale per dare ai migranti un’Europa migliore

La scintilla è stata, per quanto paradossale possa sembrare, l'ultima manifestazione in piazza dopo l'ennesimo, tragico, naufragio. Quel giorno, circa tre anni fa, Francesco, regista che vive a Milano, ha avvertito che quel gridare in strada non gli bastava più. Voleva fare qualcosa, metterci la faccia e le mani. Si rivolge così a una ong tedesca che si occupa di salvataggio, che lo indirizza a Mediterranea Saving Humans, ong nata nel 2018 e che oltre a missioni in mare nelle zone SAR ( search and rescue ) è presente con missioni in Palestina e Ucraina. Francesco decidere di lavorare come volontario per la ong al progetto " Ferrovia sotterranea ".

