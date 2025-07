Un uomo preso a bastonate in strada

Quattro denunce in stato di libertĂ sono scattate a Pontinia a carico di altrettanti uomini, di nazionalitĂ indiana, accusati di lesioni personali in concorso. I quattro hanno un'etĂ compresa tra i 37 e i 42 anni e sono ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta la sera del 19. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Preso a pugni per strada a Monza da un automobilista: uomo finisce in ospedale - Il solo fatto di essere stato costretto a inchiodare poco prima delle strisce pedonali per non investire un ciclista lo avrebbe fatto innervosire così tanto da decidere di inseguirlo e prenderlo a pugni.

“Portate fuori questo nazista!”: un uomo indossa la maglietta delle SS, viene preso a spintoni e cacciato via dal Festival Punk Rock Bowling – IL VIDEO - Durante il Festival Punk Rock Bowling di Las Vegas, negli Stati Uniti, è stato notato un uomo indossare una maglietta con il logo delle SS, fortemente associato all’ideologia nazista.

Soccorre un uomo coinvolto in una rissa e viene preso a calci e pugni: ferito un operatore del 118 - Un operatore del 118 sarebbe stato aggredito a calci e pugni durante un intervento fatto per soccorrere una persona che sarebbe stata coinvolta in una rissa.

Pontinia, un uomo preso a bastonate in strada: quattro denunce; Aggredito a bastonate in strada, denunciati quattro indiani; Aggredito a bastonate davanti ad una scuola elementare: aggressione choc a San Nicandro.

Aggredito a bastonate in strada, denunciati quattro indiani - Il pestaggio ai danni di un 39enne lo scorso 19 luglio, le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare gli autori: 4 persone tra i 37 e i 42 anni residenti a Pontinia e Sabaudia ... Si legge su latinaoggi.eu

Nettuno, 61enne preso a bastonate e rapinato in strada: 2 arresti - Tutto per rapinare un uomo di 61 anni, che non voleva piegarsi a quei due balordi. Secondo ilmessaggero.it