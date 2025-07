Un sogno che si trasforma in realtà | il centrodestra brinda alla separazione delle carriere nel nome di Berlusconi

Governo e maggioranza incassano il voto favorevole sulla riforma costituzionale della s eparazione della carriere dei magistrati al Senato. Fratelli d’Italia, un minuto dopo il voto, celebra l’evento, subito definito “storico”, attraverso un sit-in fuori da Palazzo Madama. Per la riforma mancano ancora due voti, prima alla Camera e poi di nuovo al Senato. Poi ci sarĂ il referendum. Si tratta di una battaglia storica di Forza Italia. Lo ricorda in dichiarazione di voto, a nome dei senatori azzurri, Pierantonio Zanettin. “Oggi credo che il nostro presidente Berlusconi dall’alto dei cieli sorrida guardando i suoi allievi” afferma il senatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un sogno che si trasforma in realtà ”: il centrodestra brinda alla separazione delle carriere nel nome di Berlusconi

In questa notizia si parla di: carriere - separazione - sogno - trasforma

Separazione delle carriere, il governo ha fretta: La Russa pronto alla mini-tagliola sugli emendamenti dell’opposizione - Accelerare i tempi, tagliare il dibattito, azzerare migliaia di emendamenti e varare l’agognata separazione delle carriere, provvedimento tanto caro al fu Cavalier Silvio Berlusconi.

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati andrà in Aula l’ 11 giugno al Senato anche senza mandato al relatore, cioè senza che sia concluso l’esame in Commissione Affari costituzionali.

Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva - Separazione delle carriere: il punto di svolta che ridefinisce l’autonomia e l’equilibrio del sistema giudiziario italiano.

“Un sogno che si trasforma in realtà ”: il centrodestra brinda alla separazione delle carriere…; Separazione delle carriere, il Senato approva. Caos in Aula. Meloni: Verso giustizia più equa; Separazione carriere, il governo vara la riforma: due Csm distinti e sorteggio anche dei laici.

Separazione carriere, Tajani: realizzato il sogno di Berlusconi - Lo ha detto il segretario di Fi Antonio Tajani parlando con i giornalisti al Senato. Da libero.it

Riforma della giustizia: secondo sì alla separazione delle carriere, protestano le opposizioni - L'Anm: 'Riforma addomestica i magistrati, dibatteremo ancora' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it