Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. In onda da quasi 30 anni, anche domani torneranno gli inquilini di Palazzo Palladini a tenerci compagnia. Giulia sta per fare una proposta molto particolare a Rosa; scopriamo di cosa si tratta. Dov'eravamo rimasti Gennaro Gagliotti imperversa ai Cantieri, mentre Michele Saviani è più deciso che mai a trovare il corpo di Assane e smascherare il potente imprenditore. Nel frattempo la malattia di Luca ha illuso sia lui che Giulia: in un momento di bisogno infatti, l'ex primario si è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Giulia fa una proposta molto particolare a Rosa

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 aprile 2025 - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata.

Un posto al sole: dopo l'intervento, Michele è molto più scontroso - Sulla storia di Valeria e del lassativo, Nico ormai ha una pulce nell’orecchio. Ma ormai non serve più neppure andare a fondo: con un déjà vu il ragazzo ripercorre i momenti dell’ultimo mese con lei e con Manuela e riflette attentamente.

Un posto al sole: la proposta di Giulia e il dramma segreto di Luca De Santis - Nel prossimo capitolo di Un posto al sole, lo scenario è destinato a svolgersi attorno alla travagliata relazione tra Luca De Santis e Giulia Poggi.

