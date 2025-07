Un malore mentre si trova nello stabilimento di un residence muore 82enne

TORRE INSERRAGLIO – La rovente estate salentina, a distanza di poche ore dai due casi di ieri, purtroppo fa registrare un altro decesso in riva al mare. Questa volta è successo a Torre Inserraglio, frazione marina di Nardò. A perdere la vita, a causa di un arresto cardiocircolatorio, come. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: malore - trova - stabilimento - residence

Multato: ha un malore. Non trova posti per disabili va in quelli a strisce rosa - Reggio Emilia, 24 maggio 2025 – Pur avendo il tagliando per la sosta negli stalli destinati ai portatori di handicap, non ha trovato alcun posto libero nell’area antistante l’arcispedale Santa Maria Nuova, in città .

Un malore improvviso mentre si trova in sella alla bici: perde la vita un turista - UGENTO - Un malore mentre fa ciclismo sulla via per il mare: muore un turista. La tragedia, nel tardo pomeriggio: Giorgio Presotto, un uomo di 75 anni, non ce l’ha fatta.

Accusa un malore mentre si trova in casa con i figli, muore dopo due giorni di ricovero in ospedale - Lacrime e incredulità per la scomparsa di Valentina Giulianelli, scomparsa a soli 49 anni dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in casa con i figli.

Un malore mentre si trova nello stabilimento di un residence, muore 82enne https://ift.tt/wuPmGVj https://ift.tt/QiTFPfS Vai su X

Ricoverata dopo il malore post Isola dei Famosi, Loredana Cannata dovrà rimanere in ospedale Vai su Facebook

Un malore mentre si trova nello stabilimento di un residence, muore 82enne; Salento, malore in spiaggia: muore a Torre Inserraglio.

Salento, malore in spiaggia: muore a Torre Inserraglio - Una tranquilla mattinata di sole si è trasformata in tragedia oggi nei pressi dello stabilimento balneare del residence Tramonti, in località Torre Inserraglio, marina di ... Scrive msn.com

Dipendente ha un malore nello stabilimento Benetton a Castrette ... - Dipendente ha un malore nello stabilimento Benetton a Castrette: interviene l’ambulanza e scatta il ricovero I soccorsi attorno alle 10 quando la donna ha avuto un improvviso mancamento. Lo riporta ilgazzettino.it