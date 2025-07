Un caso di West Nile a Cavarzere

È giunta ieri, lunedì 21 luglio, al Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell'Ulss 3 la segnalazione del primo caso neuroinvasivo di malattia da West Nile nel territorio aziendale nell'estate 2025. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday A essere colpito è una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: caso - west - nile - cavarzere

La canzone nazista che rompe l’algoritmo di Instagram: il caso del nuovo singolo di Kanye West - Il brano “Heil Hitler” di Kanye West è diventato la colonna sonora di migliaia di Reel su Instagram. E questo succede nonostante le policy di Instagram che dovrebbero bloccare i contenuti legati all'esaltazione del nazismo.

West Nile, un ricovero a Modena: è il primo caso dell’anno - Modena, 4 luglio 2025 – È stato registrato mercoledì il primo caso di West Nile del 2025 nella nostra provincia.

Allarme West Nile a Cavarzere: primo focolaio stagionale di zanzare infette L’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha individuato il virus West Nile nelle zanzare Culex pipiens. L’Ulss 6 Euganea invita a rafforzare le misure di prevenzione, soprattutto per ev Vai su Facebook

Un caso di West Nile a Cavarzere; L'ULSS9 Scaligera ha comunicato il riscontro di un pool di zanzare positive al al West Nile Virus (WNV); Veneto, quelle malattie tropicali sotto casa: dopo Padova un morto anche a Venezia.

West Nile, Bassetti: «Non esiste una cura, ecco chi è a rischio». Casi in aumento in Italia - Solo nel Lazio sono arrivati a 7, quando invece (in base all'ultimo rilevamento di pochi giorni fa) erano solo due. Secondo ilgazzettino.it

West Nile, casi in aumento in Italia: la mappa dei contagi. Bassetti: «Non esiste una cura, ecco chi è a rischio» - Solo nel Lazio sono arrivati a 7, quando invece (in base all'ultimo rilevamento di pochi giorni fa) erano solo due. Da msn.com