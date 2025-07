Ultraleggero precipitata sull' autostrada nel Bresciano | due morti Illesi due conducenti che hanno attraversato le fiamme in auto

Un velivolo ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, e le due persone che erano a bordo sono morte. Il piccolo aereo è caduto nei pressi della Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l’A4 alla A21. I resti dell’ultraleggero hanno danneggiato alcuni veicoli ma senza provocare feriti tra gli automobilisti.  Accertamenti sono in corso per stabilire da dove. 🔗 Leggi su Feedpress.me

