Ultraleggero precipita sull’autostrada A4 | due morti

Azzano Mella, 22 luglio 2025 – Un piccolo velivolo, un ultraleggero, è precipitato oggi attorno a mezzogiorno sulla Corda Molle, il raccordo che collega l’autostrada a A4 con la A21, all'altezza della frazione Fenili Belasi di Azzano Mella, provocando la morte di due persone. L'impatto ha coinvolto anche un' auto e un furgone in transitate tra le fiamme: un 56enne è stato trasportato alla clinica Poliambulanza in codice verde e un 49enne che non ha avuto bisogno del ricovero. Un motociclista è riuscito miracolosamente a evitare lo schianto con una brusca manovra. Le cause. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

