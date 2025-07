ultraleggero precipita su raccordo autostradale a brescia morti i due occupanti

Un ultraleggero è precipitato intorno alle 12.20 nel tratto di strada, il raccordo della A21, tra Cordamolle e Ospitale, in provincia di Brescia. Il bilancio è di due morti, gli occupanti del velivolo, di cui ancora non sono state rese note le generalitĂ . Sul posto sono giunti i soccorsi di Areu 118 con l’elisoccorso da Brescia, una automedica e un’ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Brescia per accertare quanto accaduto. Coinvolti anche due automobilisti in transito. Nell’incidente dell’ultraleggero caduto sul raccordo della A21 tra Cordamolle e Ospitale, nel tratto tra Flero e Azzano Mella, in provincia di Brescia, sono rimasti coinvolti anche due automobilisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

