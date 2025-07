Ucraina morto un altro italiano al fronte | ucciso da un missile il 21enne Artiom Naliato

Di origini ucraine, il giovane era stato adottato da una famiglia di Tribano (Padova) e nel 2022 aveva scelto di imbracciare le armi per difendere il suo Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, morto un altro italiano al fronte: ucciso da un missile il 21enne Artiom Naliato

Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: un morto e 28 feriti - Le forze russe hanno lanciato attacchi con droni su Zaporizhzhia, in Ucraina, nella notte. Il bilancio è di un morto e 28 feriti, secondo quanto riportato da funzionari locali citati da ‘The Kyiv Independent’.

Ucraina, al via tregua di 3 giorni decisa da Putin. Kiev denuncia attacchi: “Un morto” - Una donna è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite durante raid russi nella regione di Sumy, nel nordest dell’Ucraina, nonostante sia scattata la tregua unilaterale di 72 ore dichiarata dal presidente russo Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni a Mosca per l’80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, la più importante festività laica russa.

Ucraina, un bambino morto e tre feriti in attacco russo - Un bambino è morto e tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina.

