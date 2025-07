Ubriaco alle nozze arrivano carabinieri e 118

Mogliano (Macerata), 22 luglio 2025 – Un brindisi tira l’altro, e alla fine al matrimonio sono dovuti arrivare carabinieri e 118 per placare un ospite su di giri per il troppo alcol. L’allarme da una bella villa di Mogliano, spesso usata per i ricevimenti nuziali, è arrivato intorno alla mezzanotte: qualcuno ha segnalato al 112 che un uomo se la stava prendendo con la compagna in maniera decisamente violenta. Sul posto sono accorsi 118 e carabinieri di Macerata, preoccupati anche perché purtroppo ultimamente ci sono stati diversi casi di maltrattamenti in provincia. Al loro arrivo però soccorritori e militari hanno trovato un 30enne del Fermano palesemente ubriaco e, al suo fianco, la fidanzata che cercava di tenerlo un po’ a bada, impedendogli di mettere in atto comportamenti molesti e scatenando le proteste scomposte dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco alle nozze, arrivano carabinieri e 118

In questa notizia si parla di: carabinieri - ubriaco - nozze - arrivano

