Tyra Grant cede all’esordio nel WTA 125 di Palermo

Si chiude subito il WTA 125 di Palermo per Tyra Grant. Il torneo perde forse la piĂą attesa delle italiane, se non altro per la prospettiva futura della romana che è tornata a rappresentare il Paese di nascita proprio agli Internazionali. A batterla la slovena Tamara Zidansek, un ottimo passato da semifinalista del Roland Garros, per 6-4 7-6(5) in poco piĂą di due ore. Eppure l'inizio da parte sua è particolarmente buono, con il break a 30 che esalta quanti si sono presentati al Country Club (che continua a ospitare il torneo anche se Oliviero Palma ha dichiarato non piĂą sostenibili, per l'assurditĂ delle loro attuali regole, i 250).

LIVE Tyra Grant-Ruzic 5-3, WTA Roma 2025 in DIRETTA: gran game giocato dall’azzurra per allungare di nuovo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 SUPER sventaglio vincente dopo la risposta profondissima di rovescio!!! 0-15 NOOO! Il numero di Grant con la smorzata! 5-3 Alza di dritto dopo il servizio Grant, lo scambio si allunga, l’azzurra vince un punto veramente pesante di sofferenza e con un gran recupero in corsa di rovescio in cross! A-40 PRIMA VINCENTE DA CAMPIONESSA! 40-40 Come ha giocato! Rovescio dal centro dopo il servizio per nulla facile, poi coppia di dritti paurosi a tornare pari! 40-A Prende il comando con il dritto Ruzic.

LIVE Tyra Grant-Ruzic 3-2, WTA Roma 2025 in DIRETTA: torna avanti l’azzurra nel 1° set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il dritto lungoriga di Ruzic. messa in difficoltà dalla pesantezza della palla di Grant! BREAK! 30-40 Alza candelotti difensivi l’azzurra, alla fine sbaglia la chiusura al volo Ruzic.

LIVE Tyra Grant-Ruzic, WTA Roma 2025 in DIRETTA: iniziato il match! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Altra risposta ficcante dell’italo americana. Palle break, tre! 0-30 Altro dritto vincente di Tyra Caterina! 0-15 Gran vincente in cross, o per meglio dire fiondata di dritto vincente diagonale per aprire il match! Antonia Ruzic al servizio, si parte! 19:07 Il padre, Tylor, ha giocato a basket a livello professionistico in Italia.

WTA 500 Washington, WTA 250 Praga e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE); Classifica WTA Italiane: +25 per Tyra Caterina Grant che lavorerĂ con Furlan almeno fino ad Agosto.

