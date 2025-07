Tuoro sul Trasimeno la pastasciutta antifascista per la memoria e per la pace

Su iniziativa della sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) “Brigata Risorgimento”, anche quest’anno al Trasimeno verrĂ proposta la Pastasciutta antifascista in ricordo dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti nel 1943. “Un gesto semplice, un piatto di pasta – ricordano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Tuoro sul Trasimeno, la "pastasciutta antifascista per la memoria e per la pace" - In programma venerdì 25 luglio dalle 18 al parco Il Sodo: tavola rotonda sul tema della pace con l’assessore regionale Barcaioli e Flavio Lotti; presentazione di lettere di condannati a morte della Re ... Secondo perugiatoday.it

