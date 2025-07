Trump ritira gli USA dall’Unesco e attacca | Sono pro-Cina hanno posizioni anti-americane anti-israeliane e promuovono agenda woke

La portavoce della Casa Bianca Anna Kelly ha dichiarato: "Il presidente Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'UNESCO, che sostiene cause culturali e sociali divisive e lontane dal buonsenso che gli americani hanno scelto a novembre" Donald Trump ritira gli Usa dall'UNESCO, l'Organi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump ritira gli USA dall’Unesco e attacca: “Sono pro-Cina, hanno posizioni anti-americane, anti-israeliane e promuovono agenda woke"

