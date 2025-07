Truffe telefoniche | ecco i numeri segnalati dai cittadini Allarme in Toscana

Firenze, 22 luglio 2025 – Nonostante l’evoluzione degli strumenti digitali abbia reso piĂą sofisticate molte truffe online, continuano ad arrivare in tutta la Toscana segnalazioni legate a raggiri piĂą “classici”, come le telefonate moleste o ingannevoli. Un fenomeno tutt’altro che superato, anzi in crescita: sul sito web regionale dedicato all’informazione dei consumatori vengono pubblicati e aggiornati con regolaritĂ i numeri segnalati dai cittadini alle associazioni. Dalle testimonianze raccolte emerge che molti interlocutori si presentano come operatori di fantomatici "consorzi luce e gas della Regione Toscana" o come presunti dipendenti di "enti regionali", tentando di conquistare la fiducia degli utenti — spesso anziani — per proporre finti sconti, rimborsi o offerte vantaggiose sull’energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffe telefoniche: ecco i numeri segnalati dai cittadini. Allarme in Toscana

Truffe telefoniche in aumento, il 97% dei numeri sono "artificiali" o inesistenti: come difendersi - Milano, 29 aprile 2025 – Alzi la mano chi non riceve, quasi quotidianamente, Sms, chiamate e email da mittenti apparentemente conosciuti: la banca, il servizio di consegne, l'operatore dell'energia.

Chiamate moleste e truffe con numeri di telefono "truccati", le nuove misure dell'Agcom contro lo spoofing - Dopo il (poco efficace) Registro pubblico delle opposizioni arriva un altro strumento di difesa dei cittadini da call center molesti e truffe telefoniche.

Tentativi di truffe con falsi Sms riferiti a servizi sanitari: l'Ausl invita a non richiamare i numeri - Alcuni cittadini hanno segnalato agli uffici relazioni con il pubblico dell'Ausl della Romagna di aver ricevuto degli Sms sul proprio cellulare, con la dicitura Cup come falso mittente e l'invito a richiamare un numero di telefono (899021269 / +39899021269) per ascoltare comunicazioni urgenti.

AVVISO | TRUFFE ? Segnalazione truffa telefonica a danno dei cittadini. Nota stampa di ATS BRESCIA. "Si informa che, negli ultimi giorni, ATS Brescia ha ricevuto, tramite l'URP e il centralino dell'Agenzia, diverse segnalazioni da parte di cittadini relative a

Ausl: "Attenzione alle truffe via sms" - Il Resto del Carlino - Segnalati tentativi di truffa tramite sms ai cittadini, con richiesta di chiamate a numeri a tariffa elevata.

Truffe agli anziani e vandalismi: 150 cittadini pronti a segnalare - Sono i problemi che da qualche tempo angustiano i residenti del quartiere San Paolo di Bergamo