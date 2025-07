Trovato un cadavere scatta l’identificazione Nessuna ipotesi esclusa

Quarrata (Pistoia), 22 luglio 2025 – Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel pomeriggio di martedì 22 luglio nel Quarratino, in provincia di Pistoia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme al sostituto procuratore Chiara Contesini. L’identificazione dei resti è ancora in corso, ma l’ipotesi è che possa trattarsi di un settantenne scomparso da Quarrata circa un mese fa. Quanto alle cause che hanno portato alla morte, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, anche se ci sarebbero già alcuni elementi che fanno pensare che si tratti di un omicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato un cadavere, scatta l’identificazione. Nessuna ipotesi esclusa

