Trovata morta Rosie Roche la cugina dei principi William e Harry Aveva 20 anni

Rosie Roche, 20 anni, cugina dei principi William e Harry, è stata trovata morta nella casa di famiglia a Norton, vicino Malmesbury, nel Wiltshire. Accanto al corpo della giovane, che si stava preparando a partire per un viaggio con amici, è stata rinvenuta un’arma da fuoco. A trovarla sono state la madre e la sorella. Durante l’udienza preliminare svoltasi presso il tribunale dei coroner di Wiltshire e Swindon, il coroner Grant Davies ha dichiarato che la polizia “non ritiene la morte sospetta e non vi è coinvolgimento di terzi”. L’inchiesta è stata aggiornata al 25 ottobre. Vi raccomandiamo. Il cugino di Harry e William, Thomas Kingston, è morto per un colpo di pistola alla testa. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Trovata morta Rosie Roche, la cugina dei principi William e Harry. Aveva 20 anni

