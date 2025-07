trofeo 5 martiri a san martino alla palma le foto della 33esima edizione

Scandicci (Firenze), 22 luglio 2025 – Grande partecipazione e forte coinvolgimento per la 33esima edizione dell’atteso Trofeo 5 Martiri, la manifestazione podistica non competitiva organizzata con grande cura dal GS Il Ponte di Scandicci. Ben 250 podisti si sono dati appuntamento sulle incantevoli colline di San Martino alla Palma, per vivere un evento estivo che ha saputo coniugare sport, storia e bellezza paesaggistica. Le foto di Regalami un sorriso: Trofeo 5 Martiri, le foto della corsa La corsa prende il suo nome dai tragici fatti d’armi dell’ultima guerra mondiale, in ricordo dei cinque martiri le cui spoglie riposano nel vicino sepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

