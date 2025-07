tre strategie per incrementare le vendite online che funzionano davvero

Vendere online è diventato alla portata di tutti, ma farlo in modo stabile è un’altra cosa. A prescindere dal settore, il problema non è “aprire un eCommerce”: il punto vero è farlo crescere, performare, diventare un canale di fatturato prevedibile. Tra le strategie più in voga del momento c’è quella della diversificazione dei canali di vendita, cioè della creazione di tanti punti di contatto tra brand e cliente. Una delle soluzioni più apprezzate, e di cui parleremo a breve, è l’uso dei marketplace online per vendere i tuoi prodotti da tanti punti vendita contemporaneamente. Come vedremo, per poter gestire questa nuova complessità, esistono appositi strumenti e strategie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

