Trappola Gaza | pane e sangue Mille morti durante la distribuzione del cibo

Roma, 22 luglio 2025 – A Gaza oggi sopravvivono oltre due milioni di persone, all’interno di una crisi umanitaria che il rappresentante palestinese del Programma alimentare mondiale, Antoine Renard, ha definito senza precedenti. “Un numero crescente di persone – ha riferito ad Al Jazeera – affronta la malnutrizione. La situazione sta arrivando a dei livelli che mai abbiamo visto prima”. Secondo l’ Unicef, i decessi dei palestinesi confermati per mancanza di cibo dall’inizio del conflitto sono almeno 86, di cui 76 bambini. Un dato che racconta solo in parte la crisi umanitaria che è scoppiata nella Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trappola Gaza: pane e sangue. Mille morti durante la distribuzione del cibo

La trappola mortale degli aiuti. Nuova strage di civili a Gaza - di Aldo Baquis TEL AVIV Un’altra alba di sangue, la terza da domenica, nell’estremo sud della striscia di Gaza dove pacchi con prodotti alimentari sono distribuiti quotidianamente da una società statunitense (la ‘Ghf’) appoggiata dall’esercito israeliano.

Gaza, gli aiuti diventano una trappola, l’inchiesta CNN accusa Israele: “Spari sulla folla affamata” - Oltre 100 civili uccisi a Gaza mentre cercavano aiuti: l’emittente CNN conferma le accuse all’esercito israeliano, che secondo testimoni e perizie balistiche ha aperto il fuoco più volte sulla folla.

Israele, non cadiamo nella trappola: teniamo gli occhi aperti su Gaza - di Riccardo Bellardini È possibile che Israele sia venuto a redimere l’umanità , a salvare la democrazia con le bombe, perché la forza in certi casi è l’unico linguaggio possibile, l’unica strada davvero risolutiva, come con Putin ad esempio.

Gaza, 80 morti per il pane. La distribuzione del cibo continua a mietere vittime - L’esercito israeliano spara sulla folla attorno ai camion di aiuti che avevano varcato il confine: “Rappresentava una minaccia” ... Si legge su repubblica.it