Tragedia per William ed Harry d’Inghilterra | un tragico lutto ha colpito di reali inglesi

Un dolore improvviso ha scosso la famiglia reale britannica, colpendo anche i principi William e Harry. La notizia è di quelle che lasciano senza parole: Rosie Roche, giovane studentessa e cugina alla lontana dei due fratelli, è stata trovata morta nella residenza di famiglia nel sud dell’Inghilterra. A soli vent’anni, la sua vita si è interrotta bruscamente, gettando nello sconforto amici, parenti e chiunque l’abbia conosciuta nel mondo aristocratico. L’eco della tragedia è arrivata fino a Buckingham Palace, anche se da parte della Royal Family non sono giunti commenti ufficiali: un silenzio che sottolinea la volontĂ di vivere questo dolore lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tragedia per William ed Harry d’Inghilterra: un tragico lutto ha colpito di reali inglesi

In questa notizia si parla di: william - harry - tragedia - inghilterra

“Una valanga di email all’alba e personale terrorizzato”: ecco perché William non perdonerà mai Harry e Meghan - Quando il principe William venne a sapere che suo fratello e la moglie tenevano un comportamento inadeguato con il personale rimase "sbalordito" e "inorridito"

William ai ferri corti con Harry, pesa l'ultima provocazione di Meghan: «Ormai li detesta, quando sarà re gli revocherà i titoli reali» - Le tensioni a Buckingham Palace non accennano a placarsi, nonostante gli sforzi di Re Carlo. Dietro le quinte della monarchia britannica si respira, infatti, un'aria di guerra fredda che ormai.

Harry, messaggio a Re Carlo e a William: “Voglio riconciliarmi con la mia famiglia” - (Adnkronos) – Il principe Harry ha dichiarato di volere una "riconciliazione" con la famiglia reale, in un'intervista alla Bbc in cui ha raccontato di essere "devastato" dopo aver perso la sua ultima causa legale in merito al livello di sicurezza per sé e la sua famiglia durante i loro soggiorni nel Regno Unito.

Tragedia nella famiglia reale: trovata morta a 20 anni Rosie Roche, cugina di William ed Harry; Royal Family in lutto per la tragedia di Rosie Roche, cugina di William e Harry. Chi era e com’è morta; Tragedia per William e Harry, chi era davvero per loro Rosie Roche: morta a 20 anni.

Tragedia per William ed Harry d’Inghilterra: un tragico lutto ha colpito di reali inglesi - Harry e William d'Inghilterra stanno vivendo momenti a dir poco drammatici, a causa di un tremendo lutto che li ha colpiti. Da donnapop.it

Royal Family in lutto per la tragedia di Rosie Roche, cugina di William e Harry. Chi era e com’è morta - Era nipote dello zio di Lady Diana ed è stata trovata senza vita nella tenuta di famiglia nel Wiltshire: ora è stata aperta un'inchiesta. Si legge su libero.it