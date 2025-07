Tragedia all’Aeroporto di Fiumicino | un operaio è morto a seguito di una caduta dal tetto di un’officina

Tragedia all'Aeroporto di Fiumicino dove un lavoratore di 64 anni è morto a seguito di una caduta dall'alto. Secondo le prime informazioni, l'uomo che lavorava in subappalto, sarebbe precipitato, per cause ancora da chiarire, mentre operava sul tetto di un'officina. A darne notizia è la Cgil di Roma e del Lazio che esprimono cordoglio. . "Una dinamica – si legge nel comunicato stampa – che spinge a chiedersi se fossero presenti e correttamente utilizzati i dispositivi anticaduta, che hanno la funzione di arrestare le cadute accidentali dovute a qualsiasi motivazione e salvare la vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

In questa notizia si parla di: tragedia - aeroporto - fiumicino - morto

