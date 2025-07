Tragedia a Darfo anziano in bicicletta perde la vita cadendo sull’asfalto | non aveva il casco

DARFO BOARIO TERME – Ancora una vittima della strada nel bresciano, dove questo pomeriggio un incidente è costato la vita a un anziano di 82 anni. I fatti sono accaduti poco prima delle 17, all’incrocio tra la SP 294 e via Tito Speri. L’uomo, residente in paese, stava pedalando sulla sua bicicletta a pedalata assistita quando ne ha perso il controllo, cadendo rovinosamente a terra. Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Breno, l’anziano avrebbe perso l’equilibrio dopo aver urtato un tombino, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Purtroppo, come emerso dalle indagini, non indossava il casco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

