Tra scienza e territorio il Rotary club Fiorenzuola inaugura l’annata 2025 2026

Il Rotary Club Fiorenzuola ha aperto ufficialmente l’anno rotariano 20252026 con una serata di grande spessore culturale e scientifico. L’incontro, tenutosi giovedì 10 luglio all’Agriturismo La Sarmassa di Bacedasco Basso, ha visto la partecipazione di 41 persone tra soci, ospiti, membri del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: rotary - club - fiorenzuola - scienza

Un tablet per Pierluigi: Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla - Prosegue l'impegno di radio Isav a sostenere i figli dei malati di Sla. Pierluigi, studente di seconda media a Miglianico, ha perso suo padre, Alessandro Scioli, il 24 ottobre 2020 a soli 43 anni, a causa della Sla e oggi ha ricevuto un tablet donato dal Rotary club Francavilla al Mare e dal.

In dono agli alunni di Calci le borracce del Rotary Club Cascina e Monte Pisano - Anche quest'anno, grazie al progetto Plastic Free del Rotary Club Cascina e Monte Pisano, gli alunni delle classi prime della scuola elementare Vittorio Veneto di Calci hanno ricevuto in dono delle borracce in alluminio.

Nasce il Rotary Club Marcianise: sono 27 i soci fondatori - Il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli annuncia con grande entusiasmo la nascita del Rotary Club Marcianise “Ager Felix Campanus”.

Tra scienza e territorio, il Rotary club Fiorenzuola inaugura l’annata 2025/2026; Club Rotary di Fiorenzuola, passaggio di consegne a Onesti, Rispo e Piano; Il Rotary Fiorenzuola ricorda Giovanni Zangrandi e premia i giovani talenti.

Tra scienza e territorio, il Rotary club Fiorenzuola inaugura l’annata 2025/2026 - Con una conferenza sull’anestesia moderna, il Club apre l'anno rotariano puntando su cultura, attualità medica e valorizzazione locale ... Da ilpiacenza.it

Club Rotary di Fiorenzuola, passaggio di consegne a Onesti, Rispo e Piano - Nella suggestiva cornice del Castello di San Pietro in Cerro, il 27 giugno scorso si è svolta la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne per i ... Scrive piacenzasera.it