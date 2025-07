Tra Napoli e Inter gode la Juve | svolta improvvisa per Lookman | I bianconeri hanno l’accordo totale

Tra Napoli e Inter gode la Juve: svolta improvvisa per Lookman I bianconeri hanno l’accordo totale"> Un triello senza fine: Inter, Napoli e Juve si sfidano anche sul mercato e i bianconeri potrebbero avere presto la meglio. L’Inter ha messo prepotentemente gli occhi su Ademola Lookman. La trattativa con l’Atalanta è partita da una proposta nerazzurra di 40 milioni con prestito e obbligo di riscatto. Ma la Dea ha detto no, preferendo una formula che garantisca incasso immediato e più vicino ai 50 milioni richiesti. L’accordo con il giocatore, però, c’è già : Lookman ha dato l’ok a un contratto di cinque anni a 4 milioni netti l’anno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tra Napoli e Inter gode la Juve: svolta improvvisa per Lookman | I bianconeri hanno l’accordo totale

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire» - di Redazione Toni, l’ex bomber azzurro parla da Foiano della Chiana: Gattuso l’uomo giusto per l’Italia, e sulla corsa Scudetto non ha dubbi.

Inter e Napoli, corsa a due per la lotta Scudetto: il calendario a confronto - L`Inter e il Napoli escono dalla 35esima con due vittorie, che mantengono inalterata la distanza in classifica, con il Napoli a +3 sull`Inter.

L’Inter vista ieri esalta quanto di straordinario il Napoli sta facendo (Sky) - A Sky Sport fanno il punto della situazione sul Napoli con Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno.

