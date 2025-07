Thomas Grumer scomparso a Ibiza del 42enne non si hanno notizie da oltre un mese L'appello | Aiutateci

Di Thomas Grumer, 42enne di Bolzano, si sono perse le tracce dal 16 giugno. L'uomo si trovava nella città di Santa Eulalia, a Ibiza, dove due giorni prima aveva ricevuto la comunicazione del mancato rinnovo del contratto presso l'albergo dove aveva lavorato per alcuni mesi. L'appello della sorella: "È importante trovarlo il prima possibile, chi ha informazioni ci aiuti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Thomas Grumer scomparso a Ibiza, del 42enne non si hanno notizie da oltre un mese. L’appello: “Aiutateci” - L'uomo si trovava nella città di Santa Eulalia, a Ibiza, dove due giorni prima aveva ricevuto la comunicazione del mancato ... Lo riporta fanpage.it

Il giallo di Ibiza: non vi è più traccia di Thomas Grumer - Il 42enne bolzanino, che lavorava come manager in un ristorante, è sparito da una settimana. Da altoadige.it