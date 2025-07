Terrence Malick | che fine ha fatto il suo ultimo film The Way of the Wind?

Nonostante le prime riprese risalgano al 2019, il nuovo ambizioso film biblico di Terrence Malick resta in fase di post-produzione, senza festival né release all'orizzonte. Terrence Malick sembra essere scomparso ancora una volta nell'ombra, così come il suo ultimo progetto, The Way of the Wind. L'epopea biblica che il regista sta portando avanti da anni resta irraggiungibile, e la sua assenza alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno è un segnale chiaro: l'opera non è ancora pronta e difficilmente lo sarà prima del 2026. L'ultima conferma indiretta risale a marzo, quando il regista Andrew DeYoung ha raccontato di aver invitato Malick alla prima del suo film al SXSW. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Terrence Malick: che fine ha fatto il suo ultimo film The Way of the Wind?

In questa notizia si parla di: terrence - malick - film - wind

Antonia Fotaras nel film di prossima uscita di Terrence Malick e nel film internazionale “La morte ci divide”. Stasera l'attrice premiata all'Ischia Global Fest La vedremo nel film internazionale “Death Do Us Part” (“La morte ci divide”) diretto da Abigail Ory e Davi Vai su Facebook

Terrence Malick: che fine ha fatto il suo ultimo film The Way of the Wind?; The Way of the Wind: Terrence Malick è in crisi, il montaggio è un incubo secondo un report; Terrence Malick: The Way of the Wind il mio film più importante.

Terrence Malick: che fine ha fatto il suo ultimo film The Way of the Wind? - Terrence Malick sembra essere scomparso ancora una volta nell'ombra, così come il suo ultimo progetto, The Way of the Wind. Si legge su msn.com

Terrence Malick: il suo nuovo film, The Way of the Wind, debutterà a ... - Il nuovo film di Terrence Malick, The Way of the Wind, punta a un debutto al Festival di Cannes, ma nel 2025. Segnala movieplayer.it