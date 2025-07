Terremoto urbanistica a Milano i 6 indagati pronti a parlare Mercoledì gli interrogatori dei pm setacciati i verbali dei progetti

Milano, 22 luglio 2025 – A  una settimana di distanza dal terremoto che ha acceso il faro su un presunto “sistema urbanistico edilizio deviato” – come lo definiscono i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Tiziana Siciliano – spunta una memoria integrativa depositata al gip Mattia Fiorentini assieme alla richiesta di custodia cautelare a carico di sei persone, tra cui il dimissionario assessore Giancarlo Tancredi e il numero uno della disciolta commissione per il Paesaggio, Giuseppe Marinoni. “Porta a casa il masterplan”: le chat di Marinoni che da 8 anni vendeva all’estero la “speculazione urbanistica” di Milano Nella memoria la procura definisce un’altra accusa: la “disinvolta” concessione a privati di aree demaniali pubbliche o ex pubbliche senza tener conto “dell’interesse pubblico”, attraverso uno “strumento”, previsto da un decreto legislativo del 2000: il cosiddetto “accordo di programma”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terremoto urbanistica a Milano, i 6 indagati pronti a parlare. Mercoledì gli interrogatori dei pm, setacciati i verbali dei progetti

In questa notizia si parla di: terremoto - milano - urbanistica - indagati

Terremoto edilizia a Milano, la rete del costruttore: “Voleva sponde in Comune. E offriva consulenze” - Milano – Gli «interessi personali di guadagno» di Giuseppe Marinoni, 64enne ex presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, secondo i pm «si incrociano con quelli di Catella in una spirale corruttiva in un contesto ambientale che le alimenta di continuo».

Terremoto al Comune di Milano. Chiesto l'arresto del re del mattone Catella e l'assessore Tancredi - La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l'imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno dei principali gruppi leader del settore immobiliare.

Terremoto a Milano: corruzione, chiesti i domiciliari per l’assessore Tancredi - Ottanta finanzieri in Comune, s'indaga sulla Commissione per il Paesaggio. Coinvolto anche Boeri The post Terremoto a Milano: corruzione, chiesti i domiciliari per l’assessore Tancredi appeared first on L'Identità .

Il nuovo terremoto giudiziario sulla gestione urbanistica a Milano. Tra gli indagati (sei le misure cautelari), secondo i maggiori quotidiani ci sarebbe anche il sindaco Sala Anna Maria Caresta #GR1 Vai su X

Giuseppe Sala tira dritto. Nessun passo indietro, il sindaco di Milano resta in sella nonostante il terremoto provocato dalle inchieste sull’urbanistica... Vai su Facebook

Terremoto urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Beppe Sala; Ecco perché Sala è indagato. Meloni: Avviso di garanzia non porta automaticamente alle dimissioni; Modello Milano sotto inchiesta.

Terremoto urbanistica a Milano, indagata l’ex vicesindaca e assessora Ada Lucia De Cesaris - Ora dalle chat sul suo telefono emergono alcuni dettagli rilevanti e dei rapporti “molto stretti” con l'assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi ... Scrive msn.com

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, indagata anche l’ex vicesindaco Ada Lucia De Cesaris. “Tentata concussione” - L'ex vicesindaco con delega all'Urbanistica è tra i 74 indagati per tentata concussione nell'inchiesta sui progetti edilizi milanesi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it