"Ho un po' l'impressione che le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno: né al centrosinistra, ma neanche al centrodestra. Tutti parlano, ma tenersi sulle spalle una situazione così pesante, non so chi l'avrebbe fatto in questo momento". Così oggi il sindaco Beppe Sala è tornato a parlare dell'inchiesta urbanistica che ha travolto la giunta e della possibilità che l'indagine influenzi le prossime elezioni amministrative. "L'inchiesta non influirà sulle amministrative". "Francamente non penso che la gente e i cittadini valutino partendo in maniera accusatoria verso chi capita in mezzo a questa bufera, al di là del fatto che credo che nessun milanese sospetti sull'onestà dell'operato: stiamo parlando di procedure", ha affermato il primo cittadino.

Terremoto sull'Urbanistica a Milano: Sala si autoassolve e passa le deleghe alla vice-sindaca Scavuzzo