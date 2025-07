Terre in festival | il calendario degli eventi 2025

Tutto pronto per Terre in festival 2025, un festival di teatro diffuso in Valtiberina. La manifestazione si svolge dal 31 luglio al 4 settembre nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Badia Tedalda e Anghiari (in provincia di Arezzo).?Un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

